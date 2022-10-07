Tayland Kralı, Kraliçesi ve bakanları saldırı bölgesini ziyaret etti

Tayland’ın Nong Bua Lamphu eyaletinde dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen ve 24’ü çocuk olmak üzere 38 kişinin hayatını kaybettiği kreş saldırı sonrası bugün Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida, Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha ve beraberindeki bakan heyeti bölgeye taziye ziyaretinde bulundu.

Tayland’ın Nong Bua Lamphu eyaletinde dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen ve 24’ü çocuk olmak üzere 38 kişinin hayatını kaybettiği kreş saldırı sonrası Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, içişleri bakanı ve sağlık bakanı ile saldırı bölgesini ziyaret etti. İlk olarak hayatını kaybedenlerin yakınları yakınları ile bir araya gelen Başbakan Chan-o-cha, "Devletimiz, şahsım ve tüm Tayland halkı olarak çok üzgünüz" diyerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Başbakan sonrasında ise yaralıların bulunduğu hastaneleri ziyaret ederek, yaralıların son durumu hakkında bilgi aldı.

Tayland Başbakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında bugün Tayland genelinde tüm resmi kurumlarda bayraklar yarıya indirilirken, saldırı sonrasına ait kanlı görüntüler içeren hassas içeriklere yayın yasağı getirildi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida bölgeye yaptıkları ziyarette hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralıların aileleriyle bir araya geldi. Kral Vajiralongkorn yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Hüzün dolu hislerimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Sizinle empati kuruyorum ve size yardım etmek istiyoruz. Hayatını kaybedenler adına dua edeceğim ve onlar adına size elimden gelen desteği sağlayacağım" dedi.

Nadir olarak medya karşısına çıkan kral ve kraliçenin olay yerine geleceğinin öğrenilmesinin ardından gün içinde kreş binasının önüne kırmızı halı serilmesi, sosyal medyada kısa süreliğine krize neden olurken, gelen tepkiler üzerine söz konusu halı daha sonra kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili adli açıklamalarda bulunan Polis Şefi Pitak Kongtaphai ise, saldırganın otopsi raporunda olay anında herhangi bir uyuşturucunun etkisinde olmadığını ifade ederken, saldırının bir bıçak ve tabanca ile gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etti. Ayrıca saldırganın olay sabahı, polislik görevinden men edilmesine sebep olan uyuşturucu kullanımına ilişkin bir mahkeme duruşması olduğu bilgisi Tayland Polisi tarafından doğrulandı.

Otopsileri tamamlanan kurbanların cenaze törenlerinin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.