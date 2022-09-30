Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda açılış öncesi son incelemeler gerçekleşti

Pazar günü açılışı gerçekleşecek olan Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Metro Hattında açılış öncesi incelemeler yapıldı. Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan 7,4 kilometre uzunluğundaki hattın 4 istasyonu bulunmakta.

2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek olan ve Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metroda incelemelerde bulunuldu. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunmakta. İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.