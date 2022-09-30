Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı, Pazar günü açılıyor

Pazar günü açılışı gerçekleşecek olan Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Metro Hattında açılış öncesi incelemelerde bulunuldu.

2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek olan ve Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metroda incelemelerde bulunuldu. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunmakta. İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy-Kartal-Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.