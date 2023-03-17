TAV’ın 6 havalimanı Skytrax listesinde

TAV Havalimanları tarafından işletilen Antalya, Almatı, Batum, Medine, Tiflis ve Zagreb havalimanları Skytrax tarafından düzenlenen ve yolcu oylarıyla belirlenen Dünya Havalimanı Ödülleri 2023’te en iyiler arasında yer aldı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği 6 havalimanı Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri’nde en iyiler arasında gösterildi. Ödüller Amsterdam’da düzenlenen ve 130 ülkeden 10 binden fazla sektör temsilcisini buluşturan Passenger Terminal Expo’da (PTE) açıklandı.

Antalya Havalimanı, 30-40 milyon yolcuya hizmet veren havalimanları arasında ilk 10’a girdi. Almatı, Orta Asya’nın en iyi ikinci bölgesel havalimanı olarak gösterildi. Medine Havalimanı “En İyi 100 Havalimanı” sıralamasına girerken Orta Doğu’nun da en iyi ikinci bölgesel havalimanı olarak seçildi. Tiflis, Batum ve Zagreb havalimanları da Doğu Avrupa bölgesinde ilk 10 içinde yer buldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimizle birlikte yolcuların ihtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde yanıt vermek için entegre bir iş modeli uyguluyoruz. Pandemi sonrasında talebin hızla döndüğü bir yılda yolcu tercihlerine göre belirlenen bu ödülleri almaktan dolayı mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri, dünya genelinde gerçekleştirilen havalimanı müşteri memnuniyeti anketiyle belirleniyor. 550’den fazla havalimanındaki müşteri hizmetlerini ve tesisleri değerlendiren ödüller, dünya çapındaki havalimanları için mükemmellik standardı olarak kabul ediliyor.