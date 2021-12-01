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TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı

- TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:- "Havalimanının ihtiyaç duyduğu kapasite artışını gerçekleştirmek üzere en kısa sürede yatırıma başlayacağız"- Fraport AG CEO'su Dr. Stefan Schulte:- "Antalya Havalimanı'nı uzun yıllardır işletiyor olmaktan ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak geliştirmekten gelen deneyimimizle başarılı bir teklifte bulunduk"

Genel 01.12.2021, 15:29
TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığının, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve 25 yıllık işletme hakkı için gerçekleştirilen ihalede 7 milyar 250 milyon avro ile en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandığı bildirildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün DHMİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ihaleye TAV ve Fraport ortaklığının yanı sıra Vnukovo-INTEKAR Yapı ortaklığı katıldı.

TAV ve Fraport ortaklığı, 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyecek. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsıyor.

- "Antalya'nın potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV olarak havalimanlarına yatırım yaptıklarını ve havalimanı işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

Akdeniz'in en büyük turizm merkezi olan Antalya'da, ortakları Fraport'la 3,5 yıldır uyumlu ve başarılı bir işletme gerçekleştirdiklerini aktaran Şener, "Bu dönemde Antalya, tarihinin en yüksek yolcu trafiğine ulaştı. Son 2 yılı pandeminin etkisi altında geçirmiş olsak da sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle, gelişmiş turizm altyapısıyla Antalya'nın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Bu anlaşmayla havalimanının ihtiyaç duyduğu kapasite artışını gerçekleştirmek üzere en kısa sürede yatırıma başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'de yatırım yapmak konusundaki kararlılıklarını ve Türk havacılığının geleceğine olan inançlarını bir kez daha vurgulamış olduklarını kaydeden Şener, "Ulaştırma Bakanlığı yönlendiriciliğinde, son 20 yılda Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokan DHMİ, SHGM ve THY başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ortağımız Fraport ile birlikte, sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya'nın potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Stefan Schulte ise "Antalya Havalimanı'nı uzun yıllardır işletiyor olmaktan ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak geliştirmekten gelen deneyimimizle başarılı bir teklifte bulunduk. Ortağımız TAV’la birlikte müşteri memnuniyeti, inovasyon ve operasyonel mükemmelliğe odaklı olarak uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Ortak girişim, havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak

Verilen bilgiye göre, TAV ve Fraport ortaklığı, ilk etapta yaklaşık 600 milyon avro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon avro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak.

Yatırım kapsamında, dış hatlara hizmet veren 82 bin metrekarelik Terminal 2 genişletilerek 190 bin metrekarelik yeni bir terminal haline getirilecek. Aynı zamanda 37 bin metrekarelik iç hatlar terminali kapasitesi de iki katına çıkarılarak 78 bin metrekare olacak. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106'dan 181'e, terminallerdeki köprü sayısı 20'den 38'e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde 8 helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. 3 yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek.

1960'da hizmete giren Antalya Havalimanı, toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle 2019'da 35,7 milyon yolcuya hizmet verdi.

#Fraport #TAV
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