Tatvan’ın simgesi ‘Denizci Heykeli’ tahrip edildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinin simgelerinden olan "Denizci Heykeli", kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde ilçenin Van Gölü sahilinde bulunan iskele mevkiindeki ‘Denizci Heykeli’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Sabah saatlerinden fark edilen olayla ilgili belediye yetkilileri ilgili makamlara şikâyette bulunurken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.