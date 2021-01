Tatilde ailece uzaya yolculuk yapabilirsiniz

Yarıyıl tatili ile ilgili öğrenci ve velilere önerilerde bulunan Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek “Küçük yaş gruplarıyla hayal güçlerini geliştirip yeni şeyler öğrenebilecekleri etkinlikler, hafıza ve dikkat becerilerini geliştirecek aktiviteler yapılabilir. Ortaokul ve lise grupları için ise bu 3 haftalık tatil hem dinlenmek hem öz değerlendirme ve yeni dönem planlaması yapmak için büyük fırsat” dedi.

Uzaktan eğitimle derslerine devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatili başlıyor. Pandemi nedeniyle yarıyıl tatiline, ikinci dönemdeki bir haftalık tatil süresinin de eklenmesiyle bu yıl tatil süresi 3 hafta olacak. Tatillerin; öğrencilerin dinlenmesine vesile olduğu kadar, aile bireylerinin daha çok bir arada olmalarına, ertelenen bazı aktivitelerin gerçekleştirilmesine ve öğrencilerin kişisel olarak gelişmesine imkân sağladığını söyleyen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, öğrencilere ve ailelere kaliteli vakit geçirmeleri için önerilerde bulundu. Bu yıl pandemi nedeniyle geçtiğimiz tatil dönemlerine kıyasla tiyatro, sinema gibi etkinliklerin gerçekleştirilemeyeceğini belirten Çiçek, çocukların yaş gruplarına göre moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek etkinlikler yapılmasının önemine dikkat çekti.

Küçükler için hafıza, dikkat geliştirici aktiviteler

Küçük yaş gruplarında eğlenceli etkinliklerle zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimin desteklenebildiğini, ortaokul ve lise gruplarında öğrencilerin ilgi alanlarına göre aktiviteler yapabileceğini belirten Nil Çiçek şu önerilerde bulundu:

“Her sabah günü planlayarak neler yapacaklarını bir kağıda yazıp, ya da resmini çizip koridora asabilirler. Günün sonunda planlarının ne kadarını gerçekleştiğini değerlendirirler. Fotoğraflı bir tatil günlüğü tutabilirler. Evdeki oyuncaklar özelliklerine göre gruplandırabilir. Örnek: bebekler, küpler, renkler. Balkon ya da bahçelerinde bitkiler dikip bakımını üstlenebilirler. Çocuklarla birlikte anne ve babalara ait fotoğraf albümleri incelenebilir. Ebeveynler, 5-6 yaşlarındaki fotoğraflarını çocuklarına gösterip o yaştayken neler yaptıklarını paylaşırlar. Ailece kutu oyunları oynayabilirler. Çocuklarının kazanma, kaybetme duygularını desteklenir. Her gün ileriye ve geriye doğru 0-20 arasında sayı sayma çalışmaları yapılabilir. Evdeki kuru baklagiller, tuz, irmik, şeker gibi kullanılarak sayı yazma çalışmaları uygulanabilir. Ailece doğa yürüyüşleri ya da bisiklete binmek, top oynamak gibi ortak bir spor etkinliği yapılabilir. Evde bulunan atıklarla (kağıt ruloları, pet şişe vb.) oyuncak tasarımı yapılabilir. Empati becerileri geliştirmek için, strafordan kedi evi yapıp her gün evlerinin bulunduğu sokağa bir kap su ve bir kap mama koyabilirler.”

“Hayal gücü desteklenmeli”

Çocuğun hayal gücünü destekleyecek faaliyetlerde bulunulmasını öneren Çiçek, “Zihinsel gelişimin önemli özelliklerinden birisi de kategorizasyon becerisidir. Evde kategorizasyon oyunu oynayabilirler. Bu oyunda bir kişi bir objenin ismini söyler, sırası gelen kişi de o objeyle en az bir ortak özelliği olan başka bir obje söyler. Örneğin anne tabak dediğinde çocuk CD diyebilir. Bu ikisi arasındaki ortak özellik yuvarlak olmasıdır. Öğrenci odadaki nesneleri yerlerini 30 saniye boyunca incelerler ve sonrasında diğer oyuncu arkadaşını dışarı çıkarıp odada nesnelerin yerlerini değiştirir. Öğrenci yeniden odaya geldiğinde odadaki değişiklikleri bulmaya çalışır. Bu oyun satranç tahtası üzerinde taşlar dizilerek de yapılabilir. Çocukların en çok merak ettikleri yerlere hayali bir yolculuk düzenlenebilir. Hayal ettikleri yerle ilgili araştırma yapan aile bireyleri hem yeni şeyler öğrenir hem de keyifli zaman geçirebilir. Örneğin uzaya yolculuk yaparak , uzay nasıl bir yer? Orada neler var? gibi sorularla keyifli saatler geçirilebilir. Ailecek hayal gücünü geliştirecek hikayeler oluşturulabilir. Öncelikle kahramanlar, yer, zaman, öykünün konusu belirlenir. Ardından bu öykü haritasına göre birlikte öyküler oluşturulur” dedi.

"Kendi kitap ve sinema bloglarınızı yazabilirsiniz”

Tatilin öğrenciler için kültürel kazanımlar edinebilmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Çiçek, “Ailece yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirler. Kış mevsimi ve havaların soğuması ile doğada yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerler. Bir doğa yürüyüşü planlabilir ve yaban hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı yiyecek bırakılabilir. Okudukları kitapların ve izledikleri filmlerin bir listesini hazırlayabilirler. Hatta belki kendilerine ait sinema ve kitap blogları hazırlayarak, arkadaşlarına önerebilirler. Ünlü aktörler tarafından seslendirilen Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi kitap serilerinin sesli kitaplarını veya podcastleri ücretsiz indirerek her gün yarım saat dinleyebilirler. Efsane basketbolcu Michael Jordan’ın yaşamını anlatan “The Last Dance’in” belgeseli, Gezegenimiz (Our Planet) belgeseli ve The Man Who Knew Infinity - Sonsuzluk Teorisi - Filmi izlenebilir. Aile bireylerinin hepsinin bir arada bulunduğu saatlerde tüm teknolojik araç ve gereçlerden uzak bir şekilde sohbet edilerek birlikte zaman geçirilebilir. Lise çağındaki öğrencilerin aileleri ile çok fazla zaman geçirmedikleri gözlemlenmektedir. Ailelerimizin evlerine yakın park, bahçe ve spor tesislerine ya da oturdukları sitede spor alanlarına ailecek gidilebilir. Birlikte sportif etkinlikler yapılabilir. Lise grubu bir hafta süre ile market alışverişi yapabilir. Böylece neyi kaç liraya alabilecekleri ve ev geçindirmenin nasıl bir şey olduğunu kavramış olurlar” diye konuştu.

Öz değerlendirme yapma fırsatı

Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrencinin kendine uygun bir ders planı hazırlamasını tavsiye eden Çiçek, “ Planında ders tekrarları, test çözme ve eksik konular yer alabilir.

Öğrenciler gelecekte seçmeyi hedefledikleri meslek ile ilgili araştırmalar yaparak beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik gelecek planlarını yazabilirler. Öz değerlendirme yapabilirler. “Planladıklarımı gerçekleştirebildim mi? Yeni dönemden neler bekliyorum? Bunun için neler yapmalıyım?” sorularına yanıt arayabilirler. Arkadaşları online olarak bir araya gelip grup çalışması yapılabilir. Böylece anlayamadıkları konuları birbirlerine sorarak öğrenmeyi gerçekleştirebilirler” önerilerinde bulundu.