Tatilcilerin korona virüs kuyruğuna İl Sağlık Müdürlüğü el koydu

Kuşadası Devlet Hastanesi AMATEM Ayaktan Tedavi Polikliniği önünde yaşanan kuyruğa gelen tepkiler sonrasında harekete geçen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, duruma el koydu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine tatil yapmak için yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, ülkelerine dönüşte yaptırmaları zorunlu olan koronavirüs testi için Kuşadası Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hastanede görevli tek doktor olması sebebiyle işlemleri geciken turistler duruma tepki gösterdi. Vatandaşların tepkilerini dikkate alarak duruma el koyan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, doktor ve personel sayısını arttırdı.

“Gerekli talimatlar verildi”

Kayıt işlemleri için 4 banko ve 13 çalışan daha ilave edildiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, “PCR örnekleri alınan vatandaşlarımızdan izole etmek ve onları risk altına almamak için ayrı bir sistem kuruldu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlarımızdan özür dileriz. Gelen bilgiler sonrasında Kuşadası Devlet Hastanesi yetkilileriyle görüştüm ve banka kayıtlarının kontrol edilmesi gerekliliğinden kaynaklı bir sorun yaşandığını öğrendim. Orada bekleyen vatandaşlarımız banka kayıtlarının incelenmesi ve bankalardan onay gelmesini bekledikleri için bir kuyruk oluşmuş durumda. Banka dekontların onaylarını almamız gerekiyor. Eğer o belge eksik olursa vatandaşlarımız uçağa binemiyor. Bu sebeple bir yavaşlama söz konusu. Gerekli talimatları verdim, oradaki banko sayımızı da 4’e yükselttik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en hızlı şekilde gidermek için gerekli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yurt dışına çıkacak vatandaşların işlemlerinin hızlandırılabilmesi için özel sağlık kuruluşlarına da yetki verileceğini sözlerine ekleyen Açıkgöz; “Özel sağlık kuruluşları yetki verilmesi için Bakanlığımızın onayı bekleniyor. Onay çıktığı andan itibaren tüm yoğunluklar azalacak ve sistem uygun bir şekilde devam edecektir” dedi.