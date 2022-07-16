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Tatilciler dönmedi, İstanbul’da yollar boş kaldı

İstanbullu vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Kurban bayramının haftasonu ile birleştirilmesinin ardından tatilciler İstanbul’a henüz gelmedi. İstanbul’da trafik yoğunluğu ise yüzde 9 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası D-100 karayolu dron ile görüntülendi.

Genel 16.07.2022, 12:07
Tatilciler dönmedi, İstanbul’da yollar boş kaldı

İstanbullu vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Kurban bayramının haftasonu ile birleştirilmesinin ardından tatilciler İstanbul’a henüz gelmedi. İstanbul’da trafik yoğunluğu ise yüzde 9 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası D-100 karayolu dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı’nın bitmesiyle birlikte İstanbul’da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 11.30 sıralarında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu dron ile görüntülendi.

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