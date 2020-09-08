Tatil tercihlerinde de pandemi etkisi kendisini gösteriyor
KUANTUM ARAŞTIRMA TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK HER AY GERÇEKLEŞTİRELEN “PANDEMİ GÜNLÜKLERİ ARAŞTIRMASI” AĞUSTOS RAPORU YAYINLANDI. ANKETİMVAR.COM ONLİNE ARAŞTIRMA PANELİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, 12 İLDE, 18 YAŞ ÜSTÜ TOPLAM 900 KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ.
Kuantum Araştırma tarafından düzenli olarak her ay gerçekleştirelen “Pandemi Günlükleri Araştırması” Ağustos raporu yayınlandı. anketimvar.com online araştırma paneli üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, 12 ilde, 18 yaş üstü toplam 900 kişi ile görüşüldü.
Kuantum Araştırma tarafından düzenli olarak her ay gerçekleştirelen “Pandemi Günlükleri Araştırması” Ağustos raporu yayınlandı. anketimvar.com online araştırma paneli üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, 12 ilde, 18 yaş üstü toplam 900 kişi ile görüşüldü.
Covid 19 virüs yayılımının devam etmesine rağmen; yüzde 40,7’lik bir kesimin tatil yapmış olması ve ya önümüzdeki günlerde yapacak olması dikkat çekiyor. Tatile gidenlerin veya önümüzdeki günlerde gidecek olanların ulaşım aracı tercihleri irdelendiğinde pandemi etkisi gözlemleniyor. "Şahsi araç” tercihi yüzde 57,1’lik bir kesimin tercihi olarak en çok tercih edilen ulaşım aracı olarak karşımıza çıkarken, yüzde 7,9 ise bu kesime araç kiralayarak katılıyor ve toplam şahsi araç tercihini yüzde 65’e çıkarıyor. Katılımcıların yüzde 17,8’i şehirler arası otobüsü tercih ederken, yüzde 12,3’ü uçak, yüzde 4,9’u ise Feribotu tercih ediyor.
“Ev/Yazlık Ev” seçeneği yüzde 43,1’in tercihi olarak ortaya çıkarken, doğa tatili tercihlerdeki artışta dikkat çekiyor. Yüzde 9,5’luk kesim çadır tatilini tercih ederken, Bungalov’u tercih edenlerin oranı yüzde 7,7, karavanı tercih edenlerin oranı ise yüzde 2,9.
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|P
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