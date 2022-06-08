Tatil planı yapan sürücülere önemli uyarı

DÜZCE (İHA) – Araç bakım uzmanı, yaz tatili için yola çıkmaya hazırlanan sürücülere uyarılarda bulunarak, lastiklerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Okulların kapanmasına sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Araç bakım uzmanı Ümit Sel, güvenli bir yolculuk için sürücülere uyarılarda bulundu. Zorlu kış şartlarından çıkan araçlara bakım yapılması gerektiğini söyleyen Sel, "Önceliğimiz lastikler. Lastiklerin, kış lastiğinden yaz lastiğine geçirilmesi gerekiyor. Örneğin kışı yaz lastiği ile geçirdiyseniz, yine de kontrol edilmesi gerekiyor. Karın altında göremediğimiz kesici cisimler sebebiyle lastiğiniz zarar görmüş olabilir. Lastiklerde herhangi bir deforme, zarar var mı? Lastiklerinizin dış ölçüleri 3 milimetrenin altına inmiş mi? Bunların kontrol edilmesi lazım" dedi.

"3 milimetrenin altına indiğinde lastiklerden tutuş performansı beklememek lazım"

Lastik diş derinliğinin de muayeneden geçmesi gerektiğini söyleyen Sel, "Muayene istasyonları, lastiklerin diş derinliğini 1.6 milimetreye kadar kabul edilebilir görüyor. Ama normalde olması gereken, 3 milimetrenin altına indiğinde veya 3 milimetrenin altına yaklaştığında, lastiklerden herhangi bir tutuş performansı beklememek lazım. Yola çıkmadan önce muhakkak bu hususların kontrol edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, lastik havaları da mutlaka kontrol edilmeli. Seyahate çıkılacaksa, aracın kalabalık olacağını, eşyaların yükleneceğini düşünürsek, fabrikanın yüklü vaziyetteki önerdiği ölçülere getirilmesi gerekiyor" dedi.

"Bu filtrelerin değiştirilmesi size yakıt tasarrufu olarak geri dönecek"

Araç bakım uzmanı Sel, şöyle devam etti:

"Frenlerin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Balatalarınız aşınmış, yıpranmış veya deforme olmuş olabilir. Fren diskleriniz aşınmış veya zarar görmüş olabilir. Bu, frene bastığınızda titreme şikayeti ile gelebilir. Bu durum fren disklerinden kaynaklanıyor. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Yağlarımızın bakım zamanı gelmiş, değişmesi gelmemiş ise mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor, seviyelerine bakılması gerekiyor. Aracın bütün filtrelerinin yenilenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Bunu bakımdan bakıma değil de, yaz girişinde veya kış girişinde yenilenmesini tavsiye ediyoruz. Bunlar hayati parçalar. Bu yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte de yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Yakıt filtresi ve hava filtresinin sık sık yenilenmesi gerekiyor. Bu filtrelerin değiştirilmesi size yakıt tasarrufu olarak geri dönecek. Bunlar kontrol edilmesi gereken önemli şeyler"