banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ADÜ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu yönetimi, geniş olarak düzenlediği tatbikatla öğrencilerini afetlere karşı hazırladı. Yangından, depreme, bombadan, iş kazasına kadar farklı alanlarda yaşanabilecek afetlere karşı uygulamalı eğitim alan öğrencilere uzmanlar da destek verdi.

Genel 14.04.2022, 14:12
Tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ADÜ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu yönetimi, geniş olarak düzenlediği tatbikatla öğrencilerini afetlere karşı hazırladı. Yangından, depreme, bombadan, iş kazasına kadar farklı alanlarda yaşanabilecek afetlere karşı uygulamalı eğitim alan öğrencilere uzmanlar da destek verdi.

Aydın’ın en uzak ilçeleri arasında yer alan Karacasu’da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu tarafından tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği okulun elektrik trafosunda çıkan yangın ve patlamayla birlikte okulun İSG uzmanları ve afet görevlileri tarafından hızla tahliye edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıların tahliyesini ve tedavi sürecini takip etti. Aynı anda şüpheli paket ihbarı ile olay yerine gelen bomba imha ekipleri robot yardımıyla güvenli bir alana götürerek fünye ile kontrollü şekilde patlatma işlemini gerçekleştirdi. Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı tatbikatta yine aksiyon sahnelerini aratmayan uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından evlerdeki gaz parlamalarında ve yangın söndürme tüplerinin kullanımlarında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla dahil olduğu tatbikat değerlendirme açıklaması ve görev alanların toplu şekilde hatıra fotoğrafı ile son buldu.

“İSG birimimizi ve öğrencilerimizi genel anlamda afetlere hazır hale getireceğiz”

ADÜ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Umut Tolga Gümüş, tatbikatın başarılı ile tamamlanmasında emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek; “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunda her yıl düzenlenen acil durum tatbikatı çerçevesinde ADÜ İSG Birimi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı, AFAD, 112 Acil Ambulans hizmetleri işbirliği ile yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. İhtimal herhangi bir afet durumunda okulun mevcut akademik, idari personeli ve öğrencileriyle olaya müdahale edip, süreci başarılı bir şekilde yönetip, okulun bu tarz olaylarda kendi kendine yeterliliği test edilmiştir. Senaryo gereği okulumuzda, elektrik panosunda bir yangın çıkmış aynı zamanda da bir şüpheli paket tespit edilmiştir. Durumla ilgili itfaiye, AFAD, emniyet ve sağlık birimleri bilgilendirilmiştir. Okulumuzun güvenlik birimi ve tahliye ekibinin hızlı müdahalesiyle bölge güvenlik çemberine alınmış, öğrenciler ve okulda görevli bulunan personel tahliye edilmiştir. Gerekli durumda müdahale etmek üzere Acil müdahale ekibimiz hazırda bekletilmiştir. Çıkan yangın söndürülmüş, Takip ve araştırmalarımız sonucunda paketin okula gelen bir ziyaretçiye ait ve zararsız olduğu tespit edilmiştir. Olağanüstü durum tedbirlerimiz iptal edilmiş olup, okulumuzda eğitim ve öğretim normale dönmüştür. Bu şekilde bir tatbikatın Karacasu’da ilk defa yapılmış olması diğer birimler adına önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda bu tatbikatı daha geniş boyutlarda ele alıp devam edeceğiz. Amacımız hem birimimizi hem de öğrencilerimizi genel anlamda afetlere hazır hale getirmektir. Aydın il emniyet müdürlüğü bomba imha büro amirliği başta olmak üzere desteklerinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gerçekten çok etkileyiciydi”

Öğrencilerden Hasibe Nur Taşdemir’de yaşadığı heyecanı ifade ederek: “Daha önce böyle bir tatbikata katılmamıştım. İlk defa böylesine gerçekçi bir tatbikat yaşadım. Bomba ekiplerinin gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Dumanlar ve 2. kattan indirilen yaralılar çok gerçekçiydi. Bu durumda kesinlikle sakin olmayı ve soğukkanlı kalmayı öğrenmeliyiz. Aynı zamanda da yangın tüplerinin önemini de öğrenmiş olduk. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimi yaşayarak aldık”

İSG Öğrencisi Helin Pamukçu, tatbikatın başlarında heyecan duymadığını ancak ilerlediği anlarda büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, “Bomba imha ekibinin gelmesi, ambulanslar, itfaiyeler, yangının söndürülmesi, aynı zamanda diğer eğitimlerin verilmesi beni çok mutlu etti. Bundan böyle bu tür olaylarla karşılaştığımda ne yapacağımı bileceğim. Normalde bunlar teknik anlamda veriliyor. Böylesi ise ilk kez karşıma çıktı. Çok mutluyum” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
15°
açık