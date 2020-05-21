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Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE 10 NİSAN TARİHİNDE 6 KİŞİLİK EKİBİN BAŞLATTIĞI İYİLİK HAREKETİ BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜ.

Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE 10 NİSAN TARİHİNDE 6 KİŞİLİK EKİBİN BAŞLATTIĞI İYİLİK HAREKETİ BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜ.

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:25
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Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde 10 Nisan tarihinde 6 kişilik ekibin başlattığı iyilik hareketi bir gönül seferberliğine dönüştü.

İlk başta bir mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak hedeflenirken 2 bin vatandaşa yardım kolileri ve alışveriş çekleri ile ulaşan hareket yerelden genele dikkatleri çekmeye başladı.

Tatil için memleketine geldikten sonra korona virüs engelleri sebebiyle İstanbul’a geri dönemeyen şair sanatçı Kasım Alper Özdemir yeni bir hareketinde öncülüğünü yaptı. Özdemir, “Biz Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze bir merhamet timsali neslin evlatlarıyız. Bizim genlerimizde yardımlaşma ve iyilik var. 10 Nisan öncesi bir kaç esnaf arkadaşa bu zor süreçte nasıl yardımcı olabiliriz diyerek başlattığımız bu iyilik hareketi sosyal medya takipçilerimin ve okurlarımın vermiş olduğu muhteşem destek ile bambaşka bir boyuta evrildi” dedi.

Prensip kararı olarak alan eli göstermemeyi düstur edindiklerini söyleyen Özdemir; “Kimseyle değil ama hayırda hayırlı bir iş için bu mübarek ayda iyilikler için yarışıyoruz. 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde çocuklarımız ve gençlerimiz içinde etkinlikler yaptık. Bizlere böyle güzel imkanları sunan herkese teşekkür ediyorum. Yine bizlere Avrupa ve ülkemizin bir çok şehrinden ulaşan insanlar var. Bu sayede gönül köprüleri de kurmuş oluyoruz. Düşünün İsveç Malmö şehrinden Bilal Karabudak diyor ki; benimde bu iyilik hareketine bir katkım olsun. Makedonya’da 9 yaşında Mert adında bir evladımız sosyal medyadan bize ulaşıp kumbaramı göndermek istiyorum, gibi bir çok duygusal mesajda bu süre zarfında bize ulaşıyor. Alışveriş çeki hediye edilen bir zihinsel engelli kızımızın yorumu bizlere geliyor. Ekmeği yemekten ziyade paylaşmanın tadını almak ise hepimizi motive ediyor. Amacımız Amasya’da başlayan bu gönül seferberliği ile yardımlaşma nasıl olmalı ve nasıl yapılmalı diye bir örnek olabilmekti ve bunu da başardık. Özellikle köylerimizde insanımızın memleket aşkı vatan sevgisi ve doğaya olan aşkı bize birçok unutmuş olduğumuz haysiyetleri de yeniden kazandırdı. En büyük birleştirici gücün insan olduğunu bu vesileyle hatırlamaya başladık” dedi.

Taşova’ya bağlı bütün mahallelerin yanı sıra 30 köy ve mezraya ulaşan ekip gönüllülük esasıyla 6 kişiden oluşuyor.

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