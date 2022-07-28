’’Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde’’ projesi ile eğitim verilen kadın sayısı 2 bine ulaştı

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin 27 enerji santralinin yer aldığı bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesi devam ediyor. Projede 2 bin katılımcıya yüz yüze eğitim veriliyor.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 16 ilindeki 27 farklı kırsal bölgesinde hayata geçirilen ’’Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde’’ projesi devam ediyor.

’’Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde’’ isimli proje ile çevre sorunlarının etki boyutunun arttığı günümüzde aile içerisinde tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının sağlanması konusunda enerji şirketine ait enerji santralleri bölgelerinde yaşayan kadınlara eğitim veriliyor. Proje kapsamında düzenlenen eğitimler ile şimdiye kadar 2 bin kadın elektrik enerjisi ve suyun akıllıca ve bilinçli kullanımı konusunda bilgilendirerek, hem ev ekonomisine hem de dünyanın ekolojik dengesine katkı sağlanması konusunda bilinçlendiriliyor. Seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve tasarruf kitleri de takdim ediliyor.

2022 yılı sonuna kadar devam edecek

Yapılan açıklamaya göre, “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” 2022 yılının sonuna kadar devam edecek. Proje kapsamında şimdiye kadar 23 farklı eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Mersin’de Otluca ve Anamur, Aydın’da Karacasu ve Bozdoğan, Denizli’de Acıpayam ve Kale, Muğla’da Seydikemer ve Ula, Erzurum’da Aziziye, Elazığ’da Merkez, Konya’da Sarayönü ve Ereğli, Kayseri’de Yahyalı, Sivas’ta Gemerek, Tokat’da Turhal, Amasya’da Merkez, Giresun’da Dereli ve Bulancak, Trabzon’da Köprübaşı, Sakarya’da Gevye ve Çanakkale’de Merkez ve Lapseki bölgelerindeki kadınlarla buluşuldu.

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında “Önce Sağlık” projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi.

2019 yılıyla birlikte başlayan “Hijyen Sağlıktır” projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, 3 yılda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile toplamda 4 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 16 bini aştı.