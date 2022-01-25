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Tarsus - Çamlıyayla yolu kapandı
Mersin’in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Genel 25.01.2022, 15:32
Mersin’in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Bugün öğlen saatlerinde hızını artıran kar yağışı Tarsus-Çamlıyayla yolunun 45’inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu.
Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor.