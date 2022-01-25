Tarsus - Çamlıyayla yolu kapandı

Mersin’in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Bugün öğlen saatlerinde hızını artıran kar yağışı Tarsus-Çamlıyayla yolunun 45’inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu.

Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor.