Tarlasında binlerce yıllık tarihi küp buldu
KIRIKKALE’DE BİR ÇİFTÇİ, BAĞ EVİNE ELEKTRİK HATTI DÖŞEMEK İÇİN İŞ MAKİNESİYLE KAZDIRDIĞI TARLASINDAN BİNLERCE YIL ÖNCESİNE AİT ‘ERZAK KÜPÜ’ BULDU.
Kırıkkale’de bir çiftçi, bağ evine elektrik hattı döşemek için iş makinesiyle kazdırdığı tarlasından binlerce yıl öncesine ait ‘erzak küpü’ buldu.
Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki bağ evine elektrik hattı döşemek için iş makinesiyle kazı yaptıran Abdulkadir ve İsmail Dağ kardeşler, tesadüfen binlerce yıl öncesine ait ‘erzak küpü’ buldu. Topraktan çıkarttıkları küpün etrafındaki şekillerin yanındaki "Y, T, U, E, R, O, H, G" yazılı harfler ise dikkat çekiyor. Dağ kardeşler, buldukları küpü ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.
İHA muhabirine konuşan Abdulkadir Dağ, "Elektrik tesisatı için borunun toprak altında olması lazımmış onun için kazı yaparken tesadüfen büyük taşlar çıktı. Taşları alırken küpün ağzını gördük. O şekilde denk geldik küpe. Sanırım Hitiler veya Romalılar döneminde kaldı. Üzerinde böyle bazı harfler var" dedi.
Elektrik kazı çalışması yaparken tesadüfen bulduklarını ifade eden İsmail Dağ, “Kazı sırasında bir kaç taş gördük. Bir kapağa denk geldiğimizi hissettik. Baktık kapağında kenarı kırıldı. Küp olduğunu anladık. Sonra gerekli mercilere bildirdik. Jandarmaya olsun belediye başkanımıza olsun" şeklinde konuştu.
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