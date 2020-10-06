Tarladan topladıkları patatesleri sağlık çalışanlarına dağıttılar

Bursa’da köylüler tarlalarından topladıkları patatesleri sağlıkçılara dağıttı.

Bursa’da Büyükorhan Kayapa Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, tarlalarından topladıkları patatesleri Çekirge Devlet Hastanesi çalışanlarına dağıttı. Kamyonetle getirdikleri patatesleri sağlıkçılara dağıtan dernek yöneticileri, sağlıkçılara teşekkür etti. Dağıtıma Bursa İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Arif Kadri Balcı da katıldı. Dernek Başkanı Erdal Kadir, “Zorlu pandemi döneminde sağlık çalışanlarının üstün çalışmalarından dolayı onlara dernek olarak kendi topladığımız patateslerimizi dağıtmak istedik. Bizlerin ellerinden gelen bu oldu. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Balcı da, “Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza verilen destekleri önemli buluyorum. Bugün de bir derneğimiz tarafından sağlıkta şiddete dikkat çekmek maksadıyla düzenlenen bu temsilî bağış programında buluştuk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.