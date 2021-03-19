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Tarlada bulunan 3500 yıllık mühür ilk kez görüntülendi

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerinden birisi olan Çorum Ortaköy ilçesindeki Şapinuva bölgesinde bir çiftçi tarafından bulunan 3500 yıllık Hitit mührü ilk kez görüntülendi. Mührü bulunan çiftçinin ödüllendirileceği öğrenildi.

Genel 19.03.2021, 18:03
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Tarlada bulunan 3500 yıllık mühür ilk kez görüntülendi

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerinden birisi olan Çorum Ortaköy ilçesindeki Şapinuva bölgesinde bir çiftçi tarafından bulunan 3500 yıllık Hitit mührü ilk kez görüntülendi. Mührü bulunan çiftçinin ödüllendirileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Ortaköy ilçesinde bir köylü tarlasında Eski Hitit çağına tarihlendirilen mühür buldu. Çiftçi ile iletişime geçen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, köylü ile görüşerek elinde bulunan mührü Çorum Valiliğine teslim etmesi için ikna etti. Köylü ile birlikte valiliği ziyaret eden Başkan İspir, Hitit mührünü Vali Mustafa Çiftçi’ye teslim etti.

Çorum Müzesi’nde uzmanlar tarafından incelemede madeni mührün baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapıldığı 2,7 santimetre yüksekliğinde, 2,2 santimetre genişliğinde olduğu tespit edildi.

Türkiye’deki müzelerde, Çorum Müzesinde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mührün, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadol mühürleri ile aynı gruptan olduğu belirtildi. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/Şapinuva göz önüne alınan mühür, Eski Hitit çağına tarihlendiriliyor.

Ortaköy ilçesinde bulunan mührün Vali Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Tahir İspir’in girişimleriyle müzeye kazandırıldığını hatırlatan Arkeolog Resul İbiş, eserin ön incelemesini yaptıklarını, ön önceleme neticesinde mührün M.Ö. 1650-1400’lü yıllara ait eski Hitit dönemi mührü olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Mührün bronz ve nikel alaşımından oluşturulmuş bir mühür olduğunu dile getiren İbiş, “Baskı kısmı çiçek biçiminde tutumak kısmı çekiç başlı olduğu için çekiç başlı mühürler olarak tanımlanıyor. Baskı yüzünde spiral motifler seçilmekte ancak deformeden dolayı figürlerin bir çoğu yok olmuş ve anlaşılamamakta. Mührün Anadolu’daki ve Çorum Müzesi7ndeki benzerlerine bakarak bu mührü eski Hitit dönemine tarihledik” dedi.

Mührün ön incelemesi için komisyon kurulacağını açıklayan İbiş, mührü bulan kişiye belirli bir miktarda ikramiye ödeneceğini sonrasında ise, mührün teşhirdeki yerini alacağını kaydetti.

Mühürlerin geçmişten günümüze kişilerin imzası niteliğini taşıdığını anlatan İbiş, “Genelde idareci kesimlerin mühürleri var. Katiplerin, rahiplerin, prenslerin, kraliçelerin o dönemin belediye başkanları, garnizon komutanları o dönemin yöneticilerinin mühürleri var. Mühürler birçok alanda kullanılmakta. Şehir kapıları mühürleniyor. Yiyecekler kaplara konulduğunda mühürleniyor. Yazışmalardan sonra çivili tabletler üzerinde mühürler yapılıyor. Aktif sözleşmelerde mühür o kişinin bir anlamda imzasını taşıyor” ifadelerini kullandı.
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