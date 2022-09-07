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Tarkan’ın konser vereceği platform çöktü, yaralılar var
Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yıkılan platformun altında kalan vatandaşların olduğu iddia edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Genel 07.09.2022, 23:13
Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yıkılan platformun altında kalan vatandaşların olduğu iddia edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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