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Tarkan’ın konser vereceği platform çöktü, yaralılar var

Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yıkılan platformun altında kalan vatandaşların olduğu iddia edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genel 07.09.2022, 23:13
Tarkan’ın konser vereceği platform çöktü, yaralılar var

Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yıkılan platformun altında kalan vatandaşların olduğu iddia edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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