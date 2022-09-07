Tarkan’ın konser vereceği platform çöktü, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Tarkan’ın 9 Eylül’de vereceği konser için, prodüksüyon ekibi tarafından kurulan platform çöktü. Yıkılan platformun altında kalan vatandaşların olduğu iddia edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.