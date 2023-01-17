Tarım ve Orman eski bakanı Pakdemirli’den İhlas Medya Grubu Temsilcisi Kahraman’a ziyaret

İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman’ın görevine başlamasının ardından ziyaretler devam ediyor. Bu çerçevede Kahraman, uzun yıllar boyunca dostluk yaşadığı Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Ekrem Pakdemirli’nin Ak Parti döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı yapan oğlu Bekir Pakdemirli ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Kahraman’ın ziyaretçisini kapıda karşıladığı özel görüşme samimi bir ortamda gerçekleşirken, ikili hasret giderdi.