Tarım ve Orman Bakanlığının 10 bin personeli ile 3 bin ekipmanı deprem bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ilk andan itibaren sevk faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirterek, halihazırda çalışmalara katılan toplam personel sayısının 10 bin 551, makine-ekipman sayısının ise 3 bin 319 olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren bakanlığın AFAD ile koordinasyon içinde çalışmalar yürüttüğü hatırlatıldı.

Başta DSİ ve Orman Genel Müdürlükleri olmak üzere, makine-ekipman ve personel takviyesi planlanarak ilk andan itibaren sevk faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, halihazırda çalışmalara katılan toplam personel sayısının 10 bin 551, makine-ekipman sayısının ise 3 bin 319 olduğu kaydedildi.

Afet bölgelerine gitmek üzere hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığının 2 bin 294 gönüllü personelinin AFAD koordinasyonunda bölgeye intikalinin sağlanacağı bildirilen açıklamada, Orman Genel Müdürlüğüne ait, 1 C-650 Cesna uçağı, 1 T-70 Skorsky helikopteri ve 4 Bell-429 helikopterinin deprem bölgesine intikal ettirildiği belirtilerek, “Ayrıca, İskenderun Limanı’ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmalarında, Milli Savunma Bakanlığına ait 1 C-130 askeri nakliye uçağı, AFAD üzerinden görevlendirilen 1 CL-215 (THK) ve 1 Beriev BE-200 tipi 3 adet yangın söndürme uçağı ile biri OGM’ye ikisi de Milli Savunma Bakanlığına ait toplam 3 adet Skorsky helikopter görev yapmaktadır” denildi.

Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, bakanlık merkez teşkilatı ile Konya, Kayseri, Niğde, Erzurum, Nevşehir, Erzincan, Elazığ, Afyonkarahisar ve Karaman tarım ve orman il müdürlüklerinden ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, diğer il müdürlükleri ekiplerininse bölgeden gelen talepler doğrultusunda gönderildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, köylere yönelik operasyonel hizmetlere başlandığı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu kapsamda, afet bölgesindeki hayvan telefleri ile yıkılan ahırların sayılarının belirlenmesi için tespitler yapılmaktadır. Bölgeye, barınakları zarar gören hayvanlar için bin adet hayvan çadırı gönderilmiştir. Ayrıca hayvan yemi ihtiyacının azami oranda karşılanması için bölgeye yem nakledilmiş, yaralı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için de ESK tarafından veterinerler görevlendirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerde kullanılabilir yatak kapasitesi, depremde zarar gören vatandaşlarımızın hizmetine tahsis edilmiş ve gıda ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bunun yanında bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlara ait seyyar mutfaklar deprem bölgesine ve çevre illere sevk edilmiştir.”

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ayrıca afetzede vatandaşların gıda, barınma ve ısınma gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması, bölgeye ekipman desteği sağlanması için de yardımlarda bulunulduğu hatırlatılarak, “Bu kapsamda, OGM tarafından, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman illerinde 500 ton odun dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca AFAD koordinesinde sivil kurum ve kuruluşlarca Kahramanmaraş-Hatay-Gaziantep-Adıyaman-Malatya illerinde 7 bin ton odun dağıtılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, muhtelif gıda ürünleri ile İskenderun Devlet Hastanesine 1 tır ve 1 kargo aracı gönderildiği belirtilen açıklamada, “67 ton et ürünü bölgeye teslim edilmiş, 20 ton et ürünü de sevkiyata hazır hale getirilmiştir. Yine 5 ton süt ürünü dağıtımı yapılmış olup 5 ton süt ürünü de bölgeye sevk edilmek üzere hazırlanmıştır. TMO tarafından, 6 adet konteyner, 19 adet jeneratör, 1 adet vinç, 1 adet yemek karavanı, 1 adet karavan ile çadır ve ısıtıcı gibi muhtelif eşyalar gönderilmiştir” denildi.

Açıklamada, bağış yapmak isteyen un sanayicileri ve derneklerinin, deprem bölgesindeki belediye halk ekmek fabrikalarına yönlendirildiği kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

“TİGEM tarafından, 45 adet ranzalı yatak, deprem seti, hasta nakil aracı, itfaiye, kamyon, vinç ve kepçe gibi muhtelif iş makineleri ile su, ekmek, akaryakıt, mazot tankeri ve jeneratör gönderilmiştir. Ayrıca, battaniye ve ısıtıcı gibi muhtelif eşyalar ile muhtelif gıda ürünleri desteği sağlanmıştır. Türkşeker Malatya fabrika sahasına depremzedeler için çadırlar kurulmuştur. Yemek hizmeti sunulması amacıyla Elazığ ve Erciş şeker fabrikalarından da gıda malzemeleri Malatya Fabrikasına intikal etmiştir. Çaykur tarafından çay servisi araçları gönderilmiş, bu illerimizde ayrıca çay stantları açılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği tarafından 1 kamyon su ve meyve suyu ile 200 koli yaşam ve gıda malzemesi gönderilmiştir. Ülke genelindeki çok sayıda Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince deprem bölgesine ekmek, gıda maddesi, yorgan, battaniye, çocuk bezi, hijyenik malzeme, bebek maması ve su gibi acil ihtiyaç malzemeleri gönderilmiştir. Afet bölgesine Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından, 50 ton hayvan yemi ile birlikte 22 ton silajlık mısır gönderilmiştir. Hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar kapsamında, afet bölgesinde programlı aşılara devam edilecektir.”