Tarım ve Orman Bakanlığından ‘vaşak’ paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir vaşağın fotokapanlara yansıyan görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce kurulan fotokapanlara yansıyan vaşağın görüntüsü paylaşıldı. Doğal hayatında yaşam süren vaşağın görüntülerinin yer aldığı paylaşıma “Ormanın hayalet kedisi bir vaşak gördüm sanki” notu düşüldü.