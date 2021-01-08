Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kızılay Derneği iyilik için güçlerini birleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği arasında yardıma muhtaç kişiler için tarım, hayvancılık ve gıda üretimi alanlarında sosyo-ekonomik güçlendirme destekleri sağlamak adına iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlık ile Türkiye Kızılay Derneği arasındaki iş birliğine ilişkin protokolü Tarım ve Orman Bakanlığı adına Strateji Geliştirme Başkanı Kerim Ütün ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan imzaladı. Tarafların tarım ve gıda konularındaki çalışmalarını desteklemek maksadıyla imzalanan protokol ile Türkiye Kızılay Derneği’ne bağışlanan tarıma elverişli araziler üzerinde yardıma muhtaç kişilerin tarımsal faaliyetlerde bulunması ve bu kişilerin tarımsal üretim yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortak faaliyet alanlarındaki konularda eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, tarımsal üretim, değer zinciri gibi teknik konuların geliştirileceği iş birliği kapsamında üretim yapılan alanlarda üretilen ürünlerin yine yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amaçlanıyor.