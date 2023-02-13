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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti."
Genel 13.02.2023, 21:17
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti."