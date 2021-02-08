banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Uzaktan eğitim devam edecek
Uzaktan eğitim devam edecek
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar geri dönüyor
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar geri dönüyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Bu anayasa maalesef bize bir gömlek küçük geliyor”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette mevcut anayasanın yetersizliğine dikkat çekerek, “Bu anayasa bize bir gömlek küçük geliyor” dedi.

Genel 08.02.2021, 16:41
3
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Bu anayasa maalesef bize bir gömlek küçük geliyor”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette mevcut anayasanın yetersizliğine dikkat çekerek, “Bu anayasa bize bir gömlek küçük geliyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretler kapsamında Aydın Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Çine’de yapımı devam eden Gökbel Barajı’ndaki incelemelerin ardından Aydın Valiliğine gelen Bakan Pakdemirli, ziyaretçi defterini imzaladı. Daha sonra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Pakdemirli, Aydın genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Pakdemirli’nin diğer durağı AK Parti İl Başkanlığı binası oldu. Bakan Pakdemirli’yi başkanlık binası önünde parti yönetimi ile birlikte karşılayan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Pakdemirli’ye çiçek takdim etti. AK Parti il yönetiminin yanı sıra partililerin de katıldığı ziyarette konuşan Bakan Pakdemirli, partililere seslenerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Bakanımız, geçen ziyaretinde birçok müjde vermişti, Aydın’a, bu ziyaretinde de heybesinin dolu dolu geldiğini gördük. Özellikle tarım şehri olan Aydın’da, sulamanın önem tuttuğu bu süreçte kendisini burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Parlamenter sisteme geri dönüş yok”

Partililere seslenen Bakan Pakdemirli, 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek “Çalışana, gayret gösterene bu partide elbet bir gün mutlaka yer olacaktır. Son 15 yılda bu partide hiçbir önemli görevim olmadı ama en sonunda geldim Bakan oldum. Yani siz çalışıyorsanız, gayret ediyorsanız, başkalarıyla tatlı rekabetler dışında başka tür rekabetlere girmiyorsanız, partinin ve bu davanın daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret gösteriyorsanız, zaten Allah size nasip ediyor. Bana göre 2023 seçimleri ülkenin en önemli seçimleri, çünkü yeni bir sistem değişikliği yaptık, bu sistemin oturması lazım. Parlamenter sisteme geri dönüş yok. Bunun ilerisine gitmemiz lazım. Bu sisteme de sahip olacak tek kişi var Türkiye’de, Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden 2028’e kadar mutlaka AK Kadroların ve Cumhur İttifakı’nın iktidarda kalıyor olması lazım. Bu sebeple 2023 başarısı il yönetimlerimizin sorumluluğudur. Bundan böyle sizlerin üzerinde bu sorumluluk” diye konuştu.

“Aydın’daki yatırımlarımız hızlanacak”

Aydın’da son 18 yılda önemli işler yapıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Aydın, tarımsal üretimi son 18 yılda 9 milyar liraya ulaşan ilimiz. Diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında da Aydın, önde gelen lider şehirlerden biri olduğunu ispat etti. Kırsal kalkınma ve diğer desteklerimizin toplamı, yaklaşık 588 milyon TL, yem bitki desteğimiz 230 milyon TL, mera ıslahımız 82 bin dekar, büyükbaş hayvanımız yüzde 242 artışla 462 bin baş, küçükbaş hayvanımız yüzde 218 artışla da 420 bin başa gelmiştir. Bal üretimi şu anda 3 bin 700 ton, Bakanlık olarak 13 baraj, 8 gölet inşa ettik. İçme suyu temini olarak da 600 milyon metreküpe yakın içme suyu ve sulamada da biten yaklaşık 530 bin dekar alanımız sulamaya açılmış durumda ama inşası da devam eden daha 200 bin dekar alanımız da var. İnşaatına başlamadığımız birçok projenin de bugünkü sektör toplantımızda müjdelerini veriyor olacağız. Aydın’daki sulanabilir alana baktığımız zaman 1 buçuk milyar dekar, bunun da toplam sulama alanı ise 1 milyon 150 bin dekara gelmiş yani yüzde 76 oranında sulamaya ulaşmış durumdayız. Gelecekte 2030’lu yıllardan sonra bir kuraklık olacağını da varsayıyoruz. Bundan dolayı geride kalan yatırımlarımızı Aydın üzerinde mutlaka bitiriyor olmamız lazım” dedi.

“Bu anayasa bize bir gömlek küçük”

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde zincirlerini, prangalarını kırdı, artık kabına sığmayan bir ülke haline geldi" diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu anayasa yani darbe döneminin izlerini taşıyan bu anayasa maalesef bize bir gömlek küçük geliyor. Burada bireyi öne çıkartan, bireyi devlet için değil devleti birey için daha özgürlükçü, daha demokratik, Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak ve daha basit, kurallarla insanları boğmayacak, insanların önünü açacak, devletin önünü açacak bir anayasaya prensipte ihtiyacımız var. Aslında prensipte tüm partiler buna katılıyor. Ne yazık ki, bugüne kadar mesafe alınamadı, bu konu ile ilgili bugüne kadar alınmış inisiyatifleri de Sayın Cumhurbaşkanımız almıştı. Bunun gibi Türkiye’yi ileriye taşıyacak inisiyatiflerin Cumhurbaşkanımızdan çıktığını biliyoruz. İnşallah tüm partiler bir araya istediğimiz şekilde gelir ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak bir anayasa ortaya çıkar. Bu millet ayağının altı öpülesi bir millettir. Milletimiz bu anayasadan daha iyisine layıktır diye düşünüyorum."
Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16