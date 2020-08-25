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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Adana’daki yangındaki incelemelerinin ardından yeniden Giresun’daki sel bölgesine geri döndü
GİRESUN-ORDU HAVALİMANI’NDAN HELİKOPTERLE BERABERİNDEKİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ İLE BÖLGEYE GELEN VE SON ÇALIŞMALARI HAVADAN İNCELEYEN BAKAN PAKDEMİRLİ, ARDINDAN DERELİ İLÇE MERKEZİNDE DSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ, ESNAFLA SOHBET ETTİ, YAPILACAK ÇALIŞMALARI ANLATTI.
Genel 25.08.2020, 15:16
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Adana’nın Kozan ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere dün bu ile giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün öğle saatlerinde tekrar Giresun’daki sel bölgesine geri döndü.
Giresun-Ordu Havalimanı’ndan helikopterle beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölgeye gelen ve son çalışmaları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli, ardından Dereli ilçe merkezinde DSİ tarafından yapılan çalışmaları takip etti, esnafla sohbet etti, yapılacak çalışmaları anlattı.
Bakan Dönmez de ilçe halkına enerji nakil hatlarındaki sorunların çözüleceğini ve ilçe merkezinde elektrik sorunu kalmayacağını söyledi.
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