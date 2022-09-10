Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Nevşehir’de çömlek yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Nevşehir’in Avanos ilçesinde önce çömlek yapımını izledi, daha sonra da çömlek yaptı.

Bakan Kirişci, Nevşehir ziyaretine Avanos ilçesi ile devam etti. El sanatları ve seramik ürünleri ile bilinen Avanos’ta çanak çömlek atölyesini de ziyaret eden Kirişci önce çanak çömlek yapımı hakkında bilgi aldı ve çanak yapımını izledi.

Çanak yapımının zor iş olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, daha sonra önlük giyerek çanak yaptı.