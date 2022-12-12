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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Kumluca ve Finike’de selden etkilenen bölgelerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İş makinelerimiz ilk andan itibaren aralıksız çalışıyor."
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Kumluca ve Finike’de selden etkilenen bölgelerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İş makinelerimiz ilk andan itibaren aralıksız çalışıyor."
Genel 12.12.2022, 15:07
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Kumluca ve Finike’de selden etkilenen bölgelerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İş makinelerimiz ilk andan itibaren aralıksız çalışıyor."