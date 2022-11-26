banner596

Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır."

Genel 26.11.2022, 10:42
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır."

Yorumlar (0)