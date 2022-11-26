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Prof. Dr. Akşit: "Uçak motorlarının üretilmesinde yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettik"
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır."
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır."
Genel 26.11.2022, 10:42
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır."