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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"

Genel 25.06.2022, 11:29
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"

- "En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır"

- "Türkiye’deki yangınların 100’de 88’i insan kaynaklıdır"

- "Bin 69 saat uçak uçuruldu.

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