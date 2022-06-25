Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"
Genel 25.06.2022, 11:29
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"
- "En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır"
- "Türkiye’deki yangınların 100’de 88’i insan kaynaklıdır"
- "Bin 69 saat uçak uçuruldu.