Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Artık yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları gün boyu ve ilerleyen günlerde de devam edecek"

- "En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır"

- "Türkiye’deki yangınların 100’de 88’i insan kaynaklıdır"

- "Bin 69 saat uçak uçuruldu.