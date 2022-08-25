Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: “180 milyar metreküp su depolayabiliyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Geldiğimiz nokta itibarıyla artık 180 milyar metreküp su depolayabildiğimizi görüyoruz. Bunun 47 milyar metreküplük kısmı bizim dönemimizde yapılan 654 barajla sağlanmış durumdadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 110 Adet İş Makinesi Teslim Alma Töreni’ne katıldı. DSİ Genel Müdürlüğü Etlik Tesisleri’ndeki törende konuşan Bakan Kirişci, DSİ’nin Türkiye’nin kadim kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını kaydeden Kirişci, “Türkiye’de su bir kısıt. Türkiye su zengini bir ülke değil. Karadeniz bölgesini çıkardığımızda aslında suyun çok düşük düzeylerde olduğu bilinen bir ülke. Bundan dolayı suyu çok idareli, çok etkin ve çok verimli kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

"180 milyar metreküp su depolayabiliyoruz”

Depolanan 180 milyar metreküp suyun 47 milyar metreküpünün AK Parti döneminde yapıldığını söyleyen Bakan Kirişci, şunları aktardı:

“Bu zamana kadar cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların yaklaşık yüzde 25’i sadece 2002-2022 yılları arasında hükümetimiz döneminde, cumhurbaşkanımızın bu konuya vermiş olduğu değerden kaynaklı olarak bu dönmede gerçekleştirildi. Geldiğimiz nokta itibarıyla artık 180 milyar metreküp su depolayabildiğimizi görüyoruz. Bunun 47 milyar metreküplük kısmı bizim dönemimizde yapılan 654 barajla sağlanmış durumdadır.”

“Türkiye bu barajlar konusunda dünyaya örnek olan bir ülkedir”

Türkiye’nin su ile ilgili tecrübesine vurgu yapan Bakan Kirişci, Silvan ile Yusufeli Barajı’nın su tutmaya başladığında ortaya dünya harikası bir yapı çıkacağını not düşerek, “Türkiye bu barajlar konusunda dünyaya örnek olan bir ülkedir. Kısa zaman sonra Yusufeli’nde de su tutmaya başladığımızda dünya harikası, her türlü yapılan çalışmalarıyla barajın kendisi ve çevresi, artı vatandaşlarımızın yaşam alanlarını oluşturacak konutları vatandaşlarımızın ekmeklerini kazanacakları iş yerleri ve diğer sosyal donatıları olan bütün tesisleri tüm Türkiye görmüş olacak. Böyle bir tesis yine Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük barajı olan Silvan Barajı. Buralarda da su tutmaya başladığında Türkiye’de ve dünyada bunlar bir kez daha konuşuluyor ve Türkiye bu manada bir kez daha değerlendiriliyor. Su ile ilgili tecrübesi konusunda da gündem oluyor, olacak” ifadelerini kullandı.

“0-10 yaş arasındaki makinelerin oranı yüzde 67,5 düzeyine çıkacak”

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, suyu yerinde depolamanın önemine değinerek geçmişteki taşkınlardan yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Kirişci, şunları söyledi:

“Bu yeni katılacak iş makineleriyle birlikte 0-10 yaş arasındaki makinelerin oranı yüzde 67,5 düzeyine çıkacak. Bu oldukça iyi bir oran. Bu iş makineleri bir otomobil gibi değil. Bu oran yüzde 67,5’e çıkarak makine parkımız daha dinamik, daha sonuç aldırıcı bir makine parkı haline gelecek. Bugün hizmete alacağımız makineler, aziz milletimizin ve bütün üreticilerimiz de dahil olmak üzere kırsalımızın, kentlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir fonksiyon icra edecek. Rabbimden niyazım bunu kullanacak operatör kardeşlerimizden kazasız belasız kullanmasıdır. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir operatörümüz hayatını kaybetti. Bizi çok derin bir acıya boğmuştur.”

“Toplam makine sayımız 2 bin 709’a ulaşacak"

Törene katılım sağlayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca ise şunları kaydetti:

“Bugün 110 adetini hizmete alacağımız iş makineleriyle DSİ’nin toplam iş makinesi 2 bin 309’a yükselecek. Bugün hizmete alacağımız makinelerden 60 tanesi kol uzunluğu 17 metre olan, uzun erişimli ekskavatörlerden, 50 tanesi de 9,5 metre kol uzunluğuna sahip küçük boyutlu ekskavatörlerden oluşuyor. Yıl sonuna kadar hizmete alacağımız makinelerle 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla iki bin 519 iş makinesine sahip olacağız. 2023-2024 yıllarında yurt dışı teminiyle alacağımız 180 makineyle birlikte toplam makine sayımız 2 bin 709’a ulaşacak. Böylece DSİ, ülkemizin en büyük iş makinesi parkına sahip kurumu olma özelliğini devam ettirecek.”

Bakan Kirişci ile DSİ Genel Müdürü Akca’nın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek dua edildi. İş makinelerini inceleyen Kirişci, bir ekskavatörü kullandı.

Törenin sona ermesiyle 110 iş makinesi DSİ’nin kullanım hizmetine girmiş oldu.

Öte yandan, makinelerin ne zaman işleve geçtiğinin bilinmesi amaçlı ekskavatörlerin üzerine bir imza işlendi.