Kastamonu’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, “Ülkemizin sahip olduğu zenginliklerini gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına getirilen Ayşe Ayşin Işıkgece, ilk il dışı ziyaretini Kastamonu’ya yaptı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Işıkgece, Kastamonu’da Vali Avni Çakır ile Valilik Konağında bir araya geldi. Vali Çakır, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’ye Kastamonu’nun yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepeti takdim etti. Ardından Bakan Yardımcısı Işıkgece, Kastamonu Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüşen Bakan Yardımcısı Işıkgece, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Vidinlioğlu, ahşaptan kabartma şeklinde yapılan Şehit Şerife Bacı’nın tablosunu Bakan Yardımcısı Işıkgece’ye hediye etti.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Işıkgece, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Doğan Ünlü ile görüşen Işıkgece, “Çok özel bir bölgedeyiz. Benimde Bakan Yardımcısı olduktan sonra ilk ziyaretim oldu. Benim için çok anlamlı. Türkiye’mizin her köşesi çok nadide, çok eşsiz ürünlere sahip. Taşköprü’müzde, Kastamonu’muzda gerçekten çok önemli zenginliklere sahip. Bu zenginliklere sahip olmak, gelecek kuşaklara bu zenginlikleri bırakmak, taşımak adına buradayız. Taşköprü’de dünyaca ün kazanma potansiyeline sahip, ülkemizde çok önemli bir isme sahip Taşköprü Sarımsağımızı Takip Sistemi ile alakalı, aynı zamanda orijinal sarımsağımızın gelecek kuşaklara çok daha düzgün geçmesi ile alakalı özel bir projeye hep birlikte imza atacağız. Taşköprü bölgesi çok özel bir bölge. Kendi eşsiz özellikleri bölgeyi çok özel kılıyor. Her bölgede olduğu gibi burada da çok özel değerler var. İnşallah birlikte çok özel projelere imza atarız. Buradaki sorunlarınızı, yapılması gereken işleri çok yakından takip etmek, anlamak ve elimden gelen her türlü yardımı yapmak adına her zaman hazırım” dedi.

Işıkgece daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne geçerek İl Müdürü Fatih Önlem ile bir araya geldi. Ziyaretlere AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Op. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.