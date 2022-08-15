Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim yoğunluğu

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 30 üründe uygulanacak olan indirimler başladı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde tarım kredi kooperatifi marketlerinde yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 30 üründe yapılacak olan indirimler bu gün itibariyle başladı. Temel Gıda maddelerinde yapılan indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren marketlere gitti.

“Şeker, yağ hiçbiri kalmamış, makarna da bitmek üzere”

İndirimler hakkında konuşan vatandaşlardan Meryem Uçar, "Buraya geldiğimde kalabalıktı. Şimdi de kalabalık yoğunluk var. Şeker, yağ, hiçbiri kalmamış. Makarna da bitmek üzere" dedi.

“İnşallah piyasa da böyle düzelir”

Yapılan indirimler hakkında konuşan Selahattin Bozbaş ise, "İndirimi yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah piyasa da böyle düzelir. Gördüğünüz gibi yoğun herkes alışverişini yapabiliyor. Ürünler bittikçe yerini dolduruyorlar. Gerçekten piyasada Karpuz 3 lira burada 2 lira. Bu gerçekten çok harika bir şey İnşallah tüm marketlerimize örnek olur. Yapılan indirimden çok memnunuz" şeklinde konuştu.

“Aldığımız şeyler güzel, daha hepsine gelmemiş

Sürekli aynı yerden alışveriş yaptığını söyleyen Fadime Yılancı, “Aldığımız şeyler güzel, daha hepsine gelmemiş. Ben hep buradan alırım, başka bir markete gitmem. Onun için memnunum İnşallah devamı da gelecek” diye konuştu.