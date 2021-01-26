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Tarım AŞ’de toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ’de çalışan 98 personeli kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Personelin yüzünü güldürecek olan anlaşmalarla birlikte en düşük personel maaşında yüzde 27,28’lik artış sağlanacak.

Genel 26.01.2021, 11:10
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Tarım AŞ’de toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ’de çalışan 98 personeli kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Personelin yüzünü güldürecek olan anlaşmalarla birlikte en düşük personel maaşında yüzde 27,28’lik artış sağlanacak.

Bursa’da ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının haklarını da koruyor. Bu kapsamda 98 personeli kapsayan toplu iş sözleşmeleri, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ ile Türk-İş’e bağlı Tarım İş Sendikası ve Güvenlik İş Sendikası arasında imzalandı. 2021- 2023 yılları arasındaki 36 aylık dönemi kapsayan ve Tarım İş Sendikası için 2. dönem, Güvenlik İş Sendikası için 1. dönem toplu iş sözleşmesiyle personelin mesai ücretlerinde ve sosyal haklarında yüz güldüren iyileştirmeler yapıldı. Güvenlik İş Sendikası ile yapılan anlaşma sonucu, 2020 yılında yılda 10 günlük olan ikramiye ücreti, 2021 yılında 84 gün, 2022 yılında ise 96 güne çıkartıldı. Tarım İş sendikası ile yapılan anlaşma sonucu ise 2019 yılında yılda 72 gün olan ikramiye ücreti, 2020 yılında yılda 84 güne, 2021 yılında ise 108 güne, 2022 yılında da 120 güne çıkartıldı. İkramiye haricinde 7 farklı alanda verilen sosyal yardımlarda yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca bu yıl sosyal yardımlara erzak ve eğitim alanında olmak üzere daha önce verilmeyen 2 farklı yardım kalemi daha ilave edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Binası’nda düzenlenen imza törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım İŞ Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ve Tarım AŞ çalışanları katıldı. İlhami Polat ve Ahmet Durcuk tarafından sözleşmeye katkılarından dolayı Başkan Alinur Aktaş’a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Yüzde 27.28’lik artış”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İkramiye ücretlerinde yapılan iyileştirmelerle birlikte çalışanlara 4 maaş ikramiye vermiş olacaklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 2019 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 2022 yılı personel ikramiyeleri kıyaslandığında 48 günlük ikramiye artışı olacağını belirtti. Bazı sosyal haklarda da iyileştirmelere gidildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu toplu iş sözleşmesiyle en düşük personel maaşında yüzde 27,28’lik artış oldu. 2020 yılında en düşük maaş alan bekar bir personelimiz yıl ortalamasına göre aylık 3.069 TL alırken, bu rakam 2021 yılında net 3.906 TL’ye çıkartıldı. Tarım AŞ aracılığıyla tüm şehre dokunan, tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştiren işler yapıyoruz. Tarım AŞ bu milletin ortak değeridir. 2019 yılında Bursa’nın tarım ihracatı 284 milyon dolar iken, 2020 yılında 340-350 milyon dolar civarında tamamlanacak. Bu rakamı çok yukarılara çıkarmanın hesabını yapıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle alakalı güzel ivme yakaladık. Artarak devam edecektir. Bursa sanayi şehri olduğu kadar tarım şehridir. Gayretle ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Alın terinin karşılığı olan bu ücretler size ve ailenize bereket olarak dönsün. Sözleşme herkese hayırlı olsun” dedi.

Tarım İŞ Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte son zamanların en iyi toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını dile getirdi. Emeğin ve emekçinin yanında olduğunu gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Polat, ilk 6 ayda yüzde 14.6, diğer dönemlerde enflasyon artı huzur hakkının sağlandığı sözleşmede ikramiyelerin de 120 güne çıkıldığını, sosyal haklarda da yüzde 100 artış olduğunu dile getirdi.

Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, sözleşmenin hem iş barışını sağladığını hem de işçilere mali açıdan güzel kazanımlar sağladığını söyledi.
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