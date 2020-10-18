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Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı

ŞANLIURFA VALİLİĞİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞANLIURFA TURİZMİ GELİŞTİRME A.Ş.’NİN DESTEKLERİYLE, TARİHİN SIFIR NOKTASI GÖBEKLİTEPE’DE BAŞLAYACAK OLAN BALON TURİZMİNİN İLK LİSANSLI UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Genel 18.10.2020, 18:08
Tarihin sıfır noktasında lisanslı balon uçuşları başladı

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş.’nin destekleriyle, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de başlayacak olan balon turizminin ilk lisanslı uçuşları gerçekleştirildi.

Uzunca bir süre meteorolojik verileri değerlendiren ve test uçuşları yapan Ezel Havacılık ve Turizm Şirketi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen lisansının ardından ikinci tanıtım uçuşları yapıldı. Günün ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balonlarla Göbeklitepe’yi ve Şanlıurfa’yı seyretme fırsatı sunan uçuşları, pandemi nedeniyle aralıklı olarak sürdürdüklerini belirten Ezel Havacılık ve Turizm şirketi sahibi ve Türkiye’nin ilk balon pilotu Bilge Ezel, talepleri değerlendirerek bu yıl ve gelecek yılın planlamalarını yaptıklarını söyledi.

Şirket özkaynakları ile bir yandan da yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Ezel, “Yakın zamanda herkesin talep ettiği bir uçuş merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bugün basın mensupları ile çok özel Göbeklitepe’nin üzerinde uçan balonun gizemli fantastik eşsiz görüntülerinin yer aldığı bir uçuş gerçekleştirildi. Güneşin doğuşunun eşsiz güzelliğini Göbeklitepe gizemini gökyüzünden zevkle izleyerek uçtuk. Otuz üç yıl önce Kapadokya’da olduğu gibi dünya turizm profesyonelleri, global turizm örgütleri, dernek ve kuruluşları hedef kitlenin ülkelerindeki televizyon ve belgesel kanallarını, dünyaca ünlü kişileri davet edip ücretsiz uçurmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Amacımız tanıtım. Global anlamda Göbeklitepe’yi göklere çıkarmak arzusundayız” diye konuştu.

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