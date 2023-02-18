Tarihi Ulu Cami depremde yerle bir oldu

16 yüzyılda inşa edilen ve Hatay’ın en eski camisi olarak kabul edilen Tarihi Ulu Cami, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu. Tarihi Ulu Cami’nin minaresiyle birlikte yerle bir olduğunu gören Hataylılar gözlerine inanamazken enkazı havadan görüntülendi.

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