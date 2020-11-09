Tarihi Tuzla Kaplıcası onarım bekliyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin sıcak su kaynakları ile meşhur köyü Tuzla’da yer alan tarihi kaplıca onarım bekliyor.

6 Şubat 2017 tarihinde yaşanan Yukarıköy depreminde hasar görerek kapatılan tarihi Tuzla Kaplıcası, atıl bir durumda bekliyor. Kullanılamayan kaplıcanın yeniden ne zaman onarılacağı bilinmezken, kaplıcanın üst çatı kısmında depremde meydana gelen çatlaklar da bulunuyor. Büyük tehlike sarf eden kaplıcanın akıbeti merak konusu olurken, vatandaşlar da bu duruma tepki gösteriyor.

Çanakkale’de yaşayan ve kaplıcaya zaman zaman gittiğini söyleyen Ahmet Işık isimli vatandaş, “Ben bu kaplıcaya önceleri ara ara gidiyordum. Şifalı bir kaplıcaydı. Şimdi son durumunu gördüm çok üzüldüm. Bazı yerlerinde çatlaklar oluşmuş. Kapıları da açık. Yakınında da bir ilkokul var. Allah korusun, bina çürük. Bu binanın ya onarılması ya da yıkılması lazım” dedi.

Romatizma, nevrit, geç tutan kırıklar ve kadın hastalıkları problemleri olanlar için de şifa bulunduğu söylenen Tuzla Kaplıcası, yeniden faaliyete geçeceği günü bekliyor.