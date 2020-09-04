Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE TARİHİ SURLARIN YANI BAŞINDA, YAPILAN İNŞAAT ÇALIŞMALARI SIRASINDA SUR KALINTILARINA ZARAR VERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ. KOCAELİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULURKEN, FİRMA HAKKINDA TUTANAK TUTULDU.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tarihi surların yanı başında yapılan inşaat çalışmaları sırasında sur kalıntılarına zarar verildiği tespit edildi. Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından inşaat çalışmaları durdurulurken, firma hakkında tutanak tutuldu.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Ethem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan arazide yapımına başlanılan bir inşaat kazısı sırasında tarihi sur kalıntılarına rastlanıldı. Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri inşaat kazısının yapıldığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde tarihi surların zarar gördüğü görüldü. Yapılan incelemeler sonrasında inşaat çalışmaları durdurulurken, inşaatı yapan firma hakkında tutanak tutuldu. Görüntülenen inşaat alanının hemen 5 metre yanında ayakta kalan surların olduğu görüldü.
Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, surlara zarar verildiğinin tespit edilmesi üzerine inşaat kazısının durdurulduğu ve firma hakkında tutanak tutulduğu belirtildi. Açıklamada, benzer durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların Kocaeli Müze Müdürlüğüne bilgi vermekten çekinmemeleri gerektiği konusunda çağrıda bulunuldu.
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