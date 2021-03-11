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Tarihi Selimiye Hamamı kütüphaneye dönüştürüldü

İstanbul Üsküdar’a bulunan tarihi 1802 yılında yapılan Selimiye Hamamı, kültür merkezine dönüştürüldü. 45 bin kitap kapasitesi barındıran Nevmekan Selimiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla açıldı.

Genel 11.03.2021, 14:44
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Tarihi Selimiye Hamamı kütüphaneye dönüştürüldü

İstanbul Üsküdar’a bulunan tarihi 1802 yılında yapılan Selimiye Hamamı, kültür merkezine dönüştürüldü. 45 bin kitap kapasitesi barındıran Nevmekan Selimiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla açıldı.

İmzasını taşıyan projelerle Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, yeni bir kültür merkezini daha İstanbullulara kazandırıyor. 3. Selim tarafından 1802 yılında yaptırılan tarihi Selimiye Hamamı, Üsküdar Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından, Nevmekan Selimiye olarak bugün belediye başkanı eşliğinde açıldı.

2 bin metrekare kapalı 180 metrekare açık alanı ve 300 kişi ağırlama kapasitesine sahip Nevmekan Selimiye, misafirlerine tarihi dokunun büyüleyici ortamında kitap okuyup, araştırma yapabilme imkanı sunacak. Türk ve dünya edebiyatı çocuk kitaplarından felsefe ve tarih kitaplarına; kişisel gelişim, sosyal bilimler ve hukuk kitaplarından ilahiyat ve tıp gibi alanlardaki kaynaklara kadar 25 bini dijital olmak üzere 45 bin kitap kapasitesi ile İstanbul’un yeni kültür durağı olacak. Açılışa gelen Belediye başkanı Hilmi Türkmen, basın mensuplarıyla mekanı gezerek hamamın tarihi ve restorasyon süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bulunduğumuz bu mekan 221 yıllık tarihi bir eser. 1800 yılında Nizami Cedit askerlerinin banyo ihtiyaçlarını karşılamak üzere kılanın hemen yanında burada inşa edilmiş bir hamam burası. Ve hemen yanımızda büyük Selimiye Camii var. Burada hem askerler ve caminin yapımında çalışan işçiler burada banyo yapmışlar. Daha sonra bu tarihi eserler gün geçtikçe kaderine terk edilmiş. 1960 lı yıllarda bu kışlada bir albay burayı tekrar canlandırarak askerlerin temizliği için onarmaya çalışsa da çok başarılı olamamış. Biz burayı Üsküdar Belediyesi olarak vakıflar bölge müdürlüğünden restorasyon karşılığı kiraladık. 3 yıl önce restorasyona başladık. Burası tarihi dokuları korumak suretiyle Üsküdar’ımıza İstanbul’umuza yeni bir gençlerin ders çalışma mekanı olarak açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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