banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Tarihi müze Keçiören Estergon Kalesi’nde

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde 1096 eserin yer aldığı Etnografya Müzesi tarih severleri geçmişe, Türk tarihini ise geleceğe taşımaya devam ediyor.

Genel 20.04.2021, 11:57
2
Tarihi müze Keçiören Estergon Kalesi’nde

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde 1096 eserin yer aldığı Etnografya Müzesi tarih severleri geçmişe, Türk tarihini ise geleceğe taşımaya devam ediyor.

Türk toplumunun yaşam biçimi ve geçmişte kullanılan eşyaların sergilendiği müzede Türk hamamı, sancak âlemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce eser tüm güzelliğiyle ziyaretçileri karşılıyor.

“Tarihimizi doğru anlatmamız gerekiyor”

Estergon Türk Kültür Merkezi’ndeki özel tasarıma sahip odalarda sergilenen eserlerin Türk tarihini yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran bir öneme sahip olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçmişimizi ve tarihimizi anlatan kadim eserlerimizi korumak ve onları yeni nesillerimize tanıtmak bizim temel vazifelerimizden biridir. Bu bakımdan gerek tarih sevdalılarına gerekse çocuklarımıza kültürümüzü ve tarihimizi doğru anlatmamız gerekiyor. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de atalarımızın yaşam tarzını ve onlardan bize miras olan toplumsal bilinci yeni çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Estergon kalemizde bulunan müzemiz de ailelerimizin çocuklarıyla birlikte gelerek tarihin kokusunu hissedecekleri bir ambiyansa sahip” ifadelerini kullandı.
banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu