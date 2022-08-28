Tarihi Küçüksu Çayırı’nda ‘Beykoz Mısır Festivali’ coşkusu

Beykoz Mısır Festivali, Tarihi Küçüksu Çayırı’nda İsmail Türüt ve Damla Yıldız konseriyle kapılarını açtı. Festivale katılan vatandaşlara kazanda kaynatılan toplamda 20 bin Beykoz mısırı ikram edildi. Çocuklar için renkli sahne gösterilerinin de yer aldığı festivalde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Beykoz’da, Osmanlı döneminde halkın rağbet ettiği ve hatıralarına nakşettiği mısır geleneğini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Beykoz Mısır Festivali, Tarihi Küçüksu Çayırı’nda İsmail Türüt ve Damla Yıldız konseriyle kapılarını açtı. İlçenin yerel üreticilerinden temin edilen 20 bin Beykoz Mısırı dev kazanlarda kaynatılarak vatandaşlara ikram edildi. Çocuklar için illüzyon, vantrolog ve animasyon gösterilerinin de yer aldığı festivalde vatandaşlar Sanatçı İsmail Türüt ve Damla Kaya konseriyle doyasıya eğlendi. Festivale katılım sağlayan Beykoz Belediye Başkan Murat Aydın, pişirilen Beykoz mısırlarını vatandaşlara ikram ederek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Aydın, sahne alan sanatçılara çiçek takdim etti.

Öte yandan, Beykoz mısırının tanıtımı amacıyla Cumhuriyetköy’deki “Beykoz Köy Pazarı”nda hafta boyunca ziyaretçilere ve alışverişe gelen İstanbullulara mısır ikram edileceği belirtildi.

“Geleneksel hale getirilmiş olması hoşumuza gidiyor”

Festivalde konuşan vatandaşlardan Sadık Güzel, "Beykoz Belediyemize ve başkanımıza bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin geleneksel hale getirilmiş olması hoşumuza gidiyor. Daha öncesinde de bu etkinliğe katılmıştı. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık" diye konuştu.