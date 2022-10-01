Tarihi Kentler Birliği’nden 34 belediye başkanına ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında 34 belediye başkanı ödül aldı. Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen törende ödül alan Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, alınan ödülde bütün belediye çalışanlarının emeğinin olduğunu belirtti.

Türkiye’de kültürel miras bilincini korumak amacıyla faaliyet gösteren Tarihi Kentler Birliği tarafından organize edilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Fatih Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen ödül programına Türkiye’deki 80 belediye başkanı katıldı. Yarışmada 34 belediye başkanı ödül aldı.

“Uygulamaların sürekli takdir edilmesi bize motivasyon kazandırıyor”

Programda konuşan Tarihi Kentler Birliği Başkanı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün burada beraber olmaktan, bu programa teşvik eden ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarihi Kentler Birliği bir bilinç oluşturmuş. Yerel yönetimlerimizin tarihimize, kültürümüze, eserlerimize sahip çıktığı, bunu nasıl yaşattığı konusunda önemli bir organizasyonun olduğunu görüyoruz. Burada aldığımız ödüllerin parasal olarak bir değeri yok. Ama manevi olarak değeri var. İstatistikler gösteriyor, takdir edilmek projelerin, uygulamaların sürekli takdir edilmesi bize motivasyon kazandırıyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Her birinin emeği var”

Yarışmada ödül alan Fatih Belediyesi adına konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Birçok yetenekli, beyaz yakalı, işçi arkadaşlarımız var. Her birinin emeği var. Bütün arkadaşlarımı hatırlamak adına Fatih Belediyesi olarak arkadaşlarımızı çağırıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımızı çağırıyorum. Bütün belediyeler adına da çalışma arkadaşlarımız onları temsil etmiş olsunlar. Onlarla beraber alalım ödülü” şeklinde konuştu.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.