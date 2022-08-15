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Tarihi Kapalı Çarşı’yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı’yı su bastı. Eminönü Beyazıt’ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

Genel 15.08.2022, 11:16 15.08.2022, 11:52
Tarihi Kapalı Çarşı’yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Fatih’te bulunan tarihi Kapalı Çarşı’da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Ayrıca, Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt’ta bulunan çevre sokakları da su bastı. Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarfetti. Esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

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