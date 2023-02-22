Tarihi cezaevi depremde dimdik ayakta kaldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1958 yılında yapılan 40 kişi kapasiteli eski cezaevi binası, Kahramanmaraş depremlerinde dimdik ayakta kalan bnalardan biri oldu. Bir zamanlar insanların yakınlarını ziyaret ettiği cezaevi şimdi ise ilçedeki yardım üslerinden bir haline dönüştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde birçok bina yıkılırken bir o kadarı da ağır hasar aldı. İlçede ayakta kalan eski cezaevi, yok denecek kadar az hasar gördü. 65 yıllık cezaevi binası, 3 yıl öncesinde ise kütüphanaye dönüştürülmüştü. 65 yıl içerisinde bir dönem ilçe halkının ziyaret ettiği cezaevi, 3 yıldır ise ilçedeki çocukların ders çalışıp, kitap okuduğu mekan haline dönüştürülmüştü. Deprem sınavından da başarıyla çıkan cezeevi şimdi ise sivil toplum kuruluşlarının depremzedelere yardım dağıttığı üs haline geldi.

İlçedeki depremzedelerden Nuray Cankaya, ’’Eskiden cezeviydi. Şimdi bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılamak için gelip gidiyoruz. yemeğimizi yiyoruz’’ dedi Çadırda yaşadığını belirten Nesrin Temli, ’’yakınım cezaevinde kalmadı. Ben bu mahallede oturuyorum. Cezaevini biliyorum. Cezaevinde yatan insanların ziyaretçileri oluyordu. Sonra kütüphane oldu. Çocuklar istifade ediyordu, şimdi de böyle hizmet yapılıyor. Yardım dağıtılıyor’’ şeklinde konuştu.

Eski cezaevi binasında üs kuran Ülkü Ocakları ise bölgede sıcak yemek ve çorba çıkararak, depremzedelere dağıtırken, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen giysi, erzak, soba, elektirkli ısıtıcı, çadır gibi malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. de yatanları a 1958 yılında A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak 2 bin 400 metrekare alan üzerine kuruldu ve 40 kişi kapasiteli 4 koğuş olarak 61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldı. Cezaevinin 2019 yılında kapatılmasının ardından bina, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün yönlendirmeleri, Bali Ailesinin katkılarıyla kütüphaneye dönüştürüldü. Binanın hafızasını koruyarak geleceğe taşıyabilmek için koğuşlardan birinin muhafaza edildiği kütüphane içerisinde okuma odaları, toplantı odaları ve bilgisayar odası bulunuyor.

Ülkü Ocakları İslahiye Koordinatörü Erdem Yetim, ’’Ben bu ilçenin yerlisiyim. Bu ceazevi, ilçedeki erkeklerden pek çoğunu misafir etiştir. Küçük bir ceaze eviydi, kapalı bir cezaeviydi. 3 yıl önce restore edilerek kütüphaneye çevrildi. Şimdi ise ilçedeki insanlar, erzak ve malzeme almak için geliyorlar. Bizler de buraya üs kurduk. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. insanların acil gıda giyim, çadır gibi ihtiyaçlarından traş gibi sosyal ihtiyaçlarına kadar her ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.