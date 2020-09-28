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Tarihî Kentler Birliği’nden Osmangazi’ye anlamlı ödül

TARİHÎ KENTLER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI’NDA OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TARİHÎ MİRASI YAŞATMAYA YÖNELİK YAPTIĞI İKİ PROJEYLE UYGULAMA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.

Genel 28.09.2020, 18:12
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Tarihî Kentler Birliği’nden Osmangazi’ye anlamlı ödül

Tarihî Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Osmangazi Belediyesi, tarihî mirası yaşatmaya yönelik yaptığı iki projeyle uygulama ödülünün sahibi oldu.

Tarihî Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Osmangazi Belediyesi, Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi projeleriyle uygulama ödülüne layık görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih şehri Bursa’yı gururlandıran ödülü İstanbul’da düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den aldı.

Bursa’da tarihî mirasın korunup yaşatılmasına yönelik birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Dündar, “Bursa’nın merkezi Osmangazi’de tarihi adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz. Yaptığımız bir çalışma diğerini tetikliyor ve etap etap Eski Bursa’yı ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Geçtiğimiz yıl da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Tarihî Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü’ne layık görülmüştük. Osmangazi’nin tarihi kimliğini korumaya ve geleceğe aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin ödüle lâyık görülen Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi ve Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi projeleri, görselleri ve teknik bilgileriyle toplantının yapıldığı salonda sergilendi.

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