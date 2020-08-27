Tarihî Bursa evleri hayat buluyor

Osmangazi Belediyesi, Tayakadın Mahallesi’nde 16. ve 19. yüzyıldan kalma 11 sivil mimarî örneği yapıyı bir bir ayağa kaldırıyor.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın tarihî ve turistik mekânlarının başında gelen Ördekli Kültür Merkezi ile Tayakadın Camii arasında kalan bölgedeki tarihî dokuyu ortaya çıkartmak için çalışmalarına devam ediyor. ‘Tarihî Bursa Evleri Kültür Adası Projesi’ adını verdiği uygulama kapsamında bölgedeki 16. ve 19. yüzyıldan kalma 11 sivil mimarî örneği yapıyı ayağa kaldıracak olan Osmangazi Belediyesi, mülkiyeti Ticaret Borsası’na ait 5 sivil mimarlık örneği yapıyı aslına uygun şekilde inşa etti. Bu yapıları geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, bölgedeki 6’ıncı sivil mimarlık örneği yapıyı da inşa etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bina inşaatında bodrum kat kolon demirleri bağlandı. Kalıp çakma çalışmaları ise devam ediyor. Bursa’nın geleneksel mimarisinin izlerini taşıyan yapılar ile Ördekli Kültür Merkezi bütünleşerek, şehrin merkezinde yeni bir kültür ve turizm aksı oluşturacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmaları artık belediyenin rutin çalışmaları haline getirdiklerini belirterek, “Bu konuda Türkiye’nin öncü belediyesiyiz. Tarihi şehir Bursa’mızda gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile ‘Eski Şehri’ ortaya çıkarıyoruz. Tayakadın Mahallesi’nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası’na ait olan 5 sivil mimarlık örneği yapının inşaatını tamamlayarak hizmete açtık. 16. ve 19. yüzyıllardan kalma bu yapıları aslına uygun olarak inşa etmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, bölgedeki 6’ıncı binanın inşa edilesi için çalışmalarına devam ediyor. Tarihi kimliği korunarak ayağa kalkacak olan bu bölge, aynı zamanda Bursa turizmi adına da büyük bir kazanım olacak” şeklinde konuştu.