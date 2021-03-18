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Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapuda bir dönem sona eriyor. Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Karar uygulanmaya başladı. TAKBİS üzerinden bilgi alınabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdesini duyurmuştu. Uygulama pilot bölgede başladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların entegrasyonu ile taşınmazların bulunduğu yerlere ait "afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları" gibi bilgilere isteyen herkesin ulaşabileceğini bildirdi.

Genel 18.03.2021, 09:35
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Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapu ile ilgili flaş karar! Artık tapu sicilindeki taşınmaz bilgilerine ulaşılabilecek. Uygulama pilot bölgede başladı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürü  Mehmet Zeki Adlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları  Eylem Planı'nda yer alan "Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal  kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması"  konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlgili mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyeti  üzerine konulan askeri yasak bölgeler, sit alanları gibi kısıtlamaların kamusal  kısıtlamalar olduğunu belirten Adlı, bu kısıtlamaların tapu siciline verilen  şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesini içeren geometrik  boyutları olduğunu söyledi.

'TAKBİS ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK'

 Kısıtlamaların tapu bilgileriyle entegre olmasının kurumun talebine  bağlı olduğunu belirten Adlı şöyle devam etti:

"Şerhin tarafı olan kurum, hukuki düzenlemeleri çerçevesinde örneğin  sit alanı veya askeri yasak bölgeleri belirliyor, belirledikten sonra talep  etmeleri halinde bize koordinatları veriyor. Biz de o bilgileri koordinatlara  göre haritalarımıza işliyoruz ve ilgili taşınmazlara da beyan belirtmesi  düşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro  Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden, kişisel bilgileri ayırmak suretiyle,  parsellerle ilgili birçok kısıtlama sadece kurumlar tarafından değil artık  malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek."

'BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Çalışmanın pilot uygulamasının Amasya'da yapıldığını aktaran Adlı,  "Amasya'daki uygulamamız, kısıtlamaların işlenmesinin yanında bütün kamu  kurumlarının elindeki mülkiyet hakkı ile ilgili bilgilerin mülkiyet bilgileriyle  entegre olmasını sağlıyor." dedi.

 Pilot proje kapsamında Amasya'ya yönelik kamusal kısıtlamaların ve  diğer kurumlardan gelen verilerin Amasya Kadastro Müdürlüğünce toplandığını aktaran Adlı şunları kaydetti:

"Bu çalışma kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden afete  maruz bölge alanları, fay hatları, toplanma ve çadır alanları, Meteoroloji Genel  Müdürlüğünden meteorolojik bilgiler, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulundan ilgili taşınmazIarın koruma amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğünden riskli alan bölgeleri, rezerv alanı, yapı kayıt belge listesi,  sit alan sınırı, anıt ağaç listesi alınarak entegrasyon çalışmalarına dahil  edildi. Bu çalışmalarımız sonucunda, kişisel verilerin dışında kalan taşınmaz ile  ilgili kısıtlamaların isteyen herkes tarafından görülebilmesi sağlanacak.  Taşınmaz piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar ve diğer paydaşların bilgiye  ulaşma konusunda fırsat eşitliğine kavuşması sağlanacak, yatırım piyasalarının  gelişimine ve etkinliğine kurumumuz tarafından büyük katkı sağlanmış olacak."

'HANGİ DAİREDE KİM OTURUYOR GÖRÜLEBİLECEK'

Adlı, en büyük paydaşlarından biri olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı Mekansal Adres Kayıt  Sistemi'ndeki (MAKS) bilgilerle TAKBİS'teki bilgileri eşleştirmeye çalıştıklarını  ve çalışma sonucunda da maliklerin ve ilgililerin taşınmaz bilgilerine  ulaşmalarının sağlanacağını anlattı.

MAKS sisteminin önemine ilişkin örnek veren Adlı şöyle devam etti:

"Belediyeler, inşaat izni verdiği aşamadan inşaat bittikten sonraki  oturma izni verdiği aşamaya kadar bütün bilgileri MAKS sistemine girmek zorunda.  MAKS sisteminin TAKBİS sistemine tam entegresini sağladığımızda bu bilgilerin  tamamı TAKBİS'te de görülecek. Dolayısıyla hangi dairede kim oturuyor, ne  zamandan beri oturuyor, kiracı mı, ev sahibi mi, bütün bu bilgiler görülebilecek.  Kamu kurumları kısıtlamaların olduğu parsel bilgilerini bize verecekler, bunları  hem tapu boyutuyla hem mülkiyet haritası boyutuyla işleyeceğiz. Böylece  parsellere ilişkin şerhler TAKBİS'e entegre edildiğinde afet alanları, fay  hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları gibi kişisel  verilerin dışında kalan taşınmaz bilgilerine isteyen herkes açık kaynaklarımız  üzerinden ulaşabilecek. İnsanlar artık bir yeri aldıklarında o yerle ilgili bütün  bilgilere sahip olacak. Pilot uygulamamızın temmuz ayı gibi ilk ürünlerini almaya  başlayacağız, ondan sonra da bunu ülke genelinde yaygınlaştıracağız."

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