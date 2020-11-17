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Tapu ve kadastro çalışanlarının Covid-19 testi pozitif çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tapu ve kadastro müdürlüğü binasında çalışan personelin çoğunluğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. Binada dezenfekte işleminin ardından az sayıdaki personelle tamamlanma aşamasındaki işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.

Genel 17.11.2020, 13:43
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Tapu ve kadastro çalışanlarının Covid-19 testi pozitif çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tapu ve kadastro müdürlüğü binasında çalışan personelin çoğunluğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. Binada dezenfekte işleminin ardından az sayıdaki personelle tamamlanma aşamasındaki işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personelinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bazı personellerin de temaslı olması nedeniyle bina boşaltıldı ve dezenfekte edildi. Testleri pozitif çıkan ve temaslı olan personeller evlerinde karantinaya alındı. Bitme aşamasındaki işlemler ise az sayıdaki personelle yürütülüyor.

Öte yandan, kuruma diğer ilçelerden geçici personel görevlendirmesi yapılarak, hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceği öğrenildi.
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