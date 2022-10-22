Tanıtım tırında evleri sanal gözlüklerle gezdiler

Bolu’da, “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kampanyasını merak eden vatandaşlar sahibi olabilecekleri evleri sanal gözlüklerle gezdiler.

Edinilen bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kampanyasıyla ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek ve merak ettikleri soruları cevaplamak amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Bolu’da hizmete girdi. Kent meydanına konulan tanıtım tırındaki görevliler, vatandaşları projeler hakkında bilgilendirdi.

Bolu’da yapılacak 902 konut ve bin 750 konut arsasıyla ilgili uzmanlardan bilgi alan vatandaşlar, daha sonra sanal gerçeklik gözlükleriyle daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki evleri gezdi.

Evleri gezen vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.